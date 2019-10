Paula Manzanal sorprende en Instagram al presentar a su nueva pareja (FOTO)

Síguenos en Facebook

La modelo Paula Manzanal causó revuelo en las redes sociales al presentar a quien sería su nueva pareja con un romántico mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality que es madre de un pequeño niño y actualmente radica en Australia, publicó una fotografía en la que aparece abrazada junto a su misterioso galán.

"I always wake up smiling... I think it’s your fault (Siempre me levanto sonriendo y creo que es por tu culpa)”, escribió Paula Manzanal como leyenda de su instantánea.

Tras ver la publicación de Paula Manzanal, su amiga Stephanie Valenzuela no dudó en felicitarla por su nueva relación. "Barbie y Ken, te mereces toda la felicidad en este mundo”, escribió en un comentario y aseguró que espera conocerlo pronto.

Cabe mencionar que varios de los seguidores de Paula Manzanal resaltaron el gran parecido que tendría su nuevo novio con la expareja de Xoana González, Rodrigo Valle.