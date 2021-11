Mucho se ha hablado de la rivalidad de Paulina Rubio y Thalía y la gran mayoría de veces ninguna de las dos ha querido ahondar en las razones de su enemistad o qué fue lo que las llevó a estar enfrentadas.

En ese sentido, la ‘Chica Dorada’ estuvo como invitada en el programa de YouTube de Yordi Rosado, y reveló la razón por la que se agarró a golpes con su colega en un concierto de Timbiriche.

La cantante, que se encuentra promocionando su nuevo tema “Yo soy” por México, habló en el mencionado programa sobre este hecho que ocurrió cuando ambas cuando eran integrantes de la popular agrupación juvenil.

Tras reconocer que la ahora esposa de Tommy Mottola fue por algún tiempo su gran amiga en el grupo, aclaró que fue la madre de Thalía quien no la dejaba que fuera su amiga. “Decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran”, destapó.

Paulina aclaró que nunca sintió envidia por su compañera, ni por su vida privada ni por sus proyectos laborales, y fue más específica refiriendo que los pleitos con Thalía eran por cuestiones “de novios”.

“Yo no me acuerdo por qué nos peleamos esa vez (...) Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador”, añadió.

“Pero nosotras traíamos cosas atoradas pero no era de quién era la más importante... Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro”, añadió.

Sobre el panorama de su relación actual con la intérprete de “Amor a la mexicana”, Paulina indicó que las viejas rencillas han quedado atrás: “Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas”.

VIDEO RECOMENDADO

“El Artista del Año”: Estos fueron los primeros sentenciados de la temporada