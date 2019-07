Pedro Alonso, actor de “La casa de papel”, desliza posibilidad que “Berlín” esté vivo en la serie

Síguenos en Facebook

El próximo 19 de julio se estrenará la tercera temporada de “La casa de papel”, exitosa serie de Netflix que ha generado gran expectativa en torno a su regreso.

Uno de los grandes misterios que se espera que resuelvan es el futuro es si Berlín, personaje interpretado por el actor Pedro Alonso, está vivo o solo es un recuerdo de “El Profesor”, en cuanto al avance que se ha revelado en redes sociales.

Como se recuerda, Berlín fue acribillado al final de la segunda temporada, antes que los ‘atracadores’ puedan escapar con el botín obtenido de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.

Para despejar las dudas, el actor español ha respondido a través de un video una serie de preguntas hechas por los fans en Twitter.

“Todos piensan que (Berlín) está vivo, pronto vas a saber. Bueno, me han mandado unos tuits conspi-paranóicos. Los voy a leer, no sé qué ponen”, manifestó Pedro Alonso.

Algunos de los usuarios de Twitter se pronunciaron al respecto y señalaron que en la escena donde acribillan a Berlín no se ve sangre ni un disparo en la cabeza, por lo que “gracias a la magia de la televisión” podría regresar con vida.

“Te voy a hacer una confesión. Me pusieron pequeñas cargas explosivas con microdosis de dinamita, o pólvora. Y estallaban de verdad. No sé si había sangre, pero el pecho me quedo todo marcado”, contó el actor de "La casa de papel".

“Quién sabe, a lo mejor vuelvo vivo, pero desde luego dando más tira que nunca… Yo estoy acostumbrado durante toda mi vida a que no me dejen entrar en los sitios. O sea que recibir afecto me congratula y me llena el corazón”, agregó.