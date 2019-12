Tras el pase de Alianza Lima a la final de la Liga 1, el arquero blanquiazul Pedro Gallese le dedicó la hazaña de su club a su esposa Claudia Díaz, a quien le pidió disculpas públicas y aseguró que en caso le perdone, no desaprovechará: "La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo".

Como se sabe, tras empatar esta noche con Sporting Cristal, Alianza Lima clasificó a la final y ahora jugará con Binacional, pues ya había ganado en el partido de ida.

Cabe recordar que el también arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, fue captado la semana pasada por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' saliendo de un hotel con una mujer que no es su esposa Claudia Díaz.

Esta noche Gallese le hizo una disculpa pública a la madre de sus hijos."No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia", escribió en su cuenta de Instagram, aunque desactivó los comentarios.

"Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano", así empezó Pedro Gallese su disculpa pública que difundió en dicha red social.

"No tengo excusas y solo me queda recuperar la confianza que he dañado.Estoy seguro que este mensaje te va incomodar pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres los más importante en mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy", se lee en la carta de Pedro Gallese.

Al parecer el arquero ya tenía preparado el mensaje, pues lo publicó tras finalizar el partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima, cuyo resultado global favoreció a los victorianos.

En su carta, Pedro Gallese mostró su arrepentimiento por la infidelidad a su esposa y siguió escribiendo a la madre de sus hijos, a quien le dedicó la hazaña de AL y le dijo que la ama: “Este triunfo va dedicado a ti y a los bebés. La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo. Te amo más que nada en este mundo”, finalizó.