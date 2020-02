En los recuerdos de Pedro Guerra, allá en Islas Canarias, España, Latinoamérica siempre estuvo presente. La música de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa o los boleros de Agustín Lara marcaron su crecimiento; así como la voz de Chabuca Granda. A la exponente del criollismo es quien le cantará este 24 y 25 de febrero, junto a varios artistas nacionales e internacionales, en el espectáculo “A Chabuca en Vivo”.

¿Cómo fue su primer acercamiento a la música de Chabuca Granda?

En Islas Canarias hay una relación muy fuerte con la música de Latinoamérica. Escuchábamos “Flor de la Canela” o “Fina Estampa” en los ambientes que me movía desde niño. Esa música me fue muy familiar.

En estos discos tributo participan artistas de Hispanoamérica. ¿Por qué considera usted que el concepto de la música de Chabuca trascendió más allá de las naciones y el tiempo?

Chabuca fue una compositora de primera línea. Tiene un repertorio espectacular. Es de un nivel increíble. Ella tiene un sello y originalidad grande. Una forma de escribir entre lo popular y lo modernista o aristocrático. A la hora del lenguaje, su manera de expresarse es poética; muy compleja.

Precisamente, su estilo narrativo también comparte esta poética. “Debajo del puente” es un tema que gira hacia la nostalgia, pero refirió que la música no debe contaminarse de la tristeza. ¿Cómo lograrlo?

La tristeza es un sentimiento de abatimiento; la nostalgia no lo es. Es un recuerdo que ya no está, pero uno desea conservar. Creo que, eso es hermoso. La nostalgia nos ayuda a vivir y no olvidar lo bueno del pasado.

¿La música ayudó a hurgar en temas mas complicados?

Va eso desde lo social hasta lo sentimental. Siempre hay algo de dolor en la creación. Cuando uno compone, hurga en lugares que tocan fibras. Así es más sincera la propuesta. A veces, hablar las cosas es más difícil que cantarlas.

De los diferentes ritmos, desde la trova o ritmos latinoamericanos ¿qué busca explorar ahora?

Siempre estoy curioso a todos los géneros y ritmos. Sobre una base que es mi música, busco interpretar elementos y otros estilos. Tengo mi esencia, pero sin perder la actividad.

¿Cómo mantener la esencia en plena renovación?

Para mí es más importante mantener la esencia. No sé si es necesario renovarse. Uno va incluyendo elementos nuevos, pero es para mantenerte al día.