Pedro Loli: su nerviosa reacción al ser consultado sobre supuesto romance clandestino (VIDEO)

Luego de que una joven llamada Jamileth Resurección asegurara que sale con Pedro Loli desde hace un año, las cámaras de Magaly Medina fueron en busca del cantante para pedirle su descargo sobre la acusación de infidelidad a su pareja Fiorella Méndez.

"¿Shakira, Jamileth? No sé quién es. No sé exactamente de quién me hablas en realidad", dijo en un primer momento el cantante peruano.

Sin embargo, cuando el reportero le mostró las imágenes que tenía de la joven en su camioneta, Pedro Loli se puso nervioso y fue cambiando su versión.

"Sí (la conozco), pero que yo tenga una relación con ella, no, la verdad que no. (...) Ella iba a los eventos cuando yo era parte de Gran Orquesta y hablaba conmigo, con otros amigos también", contó Loli.

"Como te dijo, podríamos haber salido, pero en plan de otra cosa o que pase algo no (...) Qué pena que ella salga a hablar y diga todas estas cosas que son mentiras", aseguró el ganador de 'El Artista del Año'.