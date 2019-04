Pedro Moral sobre denuncia por chantaje sexual a Sheyla Rojas: "Es un malentendido, yo estoy tranquilo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras su participación del último domingo en 'El valor de la verdad', Pedro Moral se comunicó con el programa 'Mujeres al Mando' para aclarar algunos puntos de sus declaraciones y pedir disculpas por haber mencionado al hijo de Sheyla Rojas en el programa.

"Quiero pedirle perdón a ella (Sheyla) y Antonio (Pavón) por haber mencionado a su hijo en el programa porque creo que un niño jamás debería estar en tema de grandes y yo lo adoro con todo mi corazón, pero me parece que un niño no debe ser mencionado en un tema tan delicado", sostuvo el empresario.

Respecto a la denuncia por chantaje y extorsión que le interpuso la rubia conductora de televisión, Pedro Moral aseguró que es un malentendido y que ese tema lo resolverá por la vía legal.

"Eso lo van a arreglar los abogados. Pero no es algo que me preocupe. Prefiero no declarar. Obviamente es un malentendido, yo estoy tranquilo porque sé que esa denuncia no va a proceder. Estoy totalmente tranquilo", respondió Pedro Moral sobre las conversaciones de WhatsApp que mostró Sheyla Rojas para señalar que su expareja la chantajeó sexualmente.