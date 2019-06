Pedro Moral dice que Sheyla Rojas manipulaba su celular para publicar mensajes de amor por él (VIDEO)

Pedro Moral reveló en declaraciones para el programa 'Válgame Dios' que su expareja Sheyla Rojas solía publicar por él desde su celular publicaciones románticas de su relación en Facebook porque él lo consentía.

"Las personas me conocen, yo no colgaba nada. De hecho está mal, sí, pero yo le dejaba. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar mi Facebook y ver todas las fotos cuando estaba en esa relación y ahí sacan su línea. Yo no colgaba nada, eso es lo único que te puedo decir", dijo el empresario.

Luego confirmó que a veces la rubia manejaba su celular, desde donde hacía publicaciones amorosas. "(Ella) agarraba mi celular y a veces tomaba fotos y dedicaba cosas. Me decía 'ponle like, no le has puesto like' y nos peleábamos por los likes. Cosas locazas que yo nunca he vivido", contó.

"(Lo hacía) seguro para que la gente vea. Éramos supuestamente el matrimonio feliz", explicó Pedro Moral. "Fueron mis cinco minutos pues y bueno, ya pasó", aceptó después.

Además puso su caso como ejemplo para los demás jóvenes que tengan una relación. "Chicos, nadie puede agarrar su celular. Quiéranse pues", dijo.