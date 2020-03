Pedro Moral se encuentra alejado del mundo de la farándula peruana; sin embargo, mantiene contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Precisamente, un reciente mensaje que le dedicó a su novia Fabiola Garavito por su cumpleaños ha llamado la atención de los cibernautas pues sería una clara indirecta para su expareja Sheyla Rojas.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy es el cumpleaños de la chica más linda!! MI CHICA!!! La mujer que cambió mi vida, la que me enseñó que el amor no se compra, que lo pequeño puede convertirse en grande y que todo lo que se hace con amor es absolutamente maravilloso”, se lee en parte de su dedicatoria que compartió en su cuenta de Instagram.

“Feliz día mi amor!!! Eres mi compañera de aventuras, este es el primer cumpleaños de muchos juntos!! TE AMO Fabiola Garavito”, agregó al final de su romántica publicación donde también compartió varias fotografías en las que aparece junto a su pareja.

Los comentarios en la red social de Pedro Moral no tardaron en aparecer felicitándolo por su nueva relación y resaltando que su actual pareja sí es “natural”. Incluso, el propio Rodrigo González no pasó por alto el mensaje del empresario y lo calificó como un “sablazo” para Sheyla Rojas.