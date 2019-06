Pedro Moral y Roberto Martínez, exparejas de Vanessa Terkes, respaldan a la actriz

Síguenos en Facebook

Tras la denuncia por maltrato psicológico que realizó Vanessa Terkes contra George Forsyth, Pedro Moral y Roberto Martínez, exparejas de la actriz peruana, salieron a brindarle su apoyo en el complicado momento que viene afrontando.

“Vanessa tiene mi apoyo, la adoro, es mi familia. No puedo hablar de una relación que no conozco, solamente le deseo lo mejor a ella. Lo que puedo decir de ella solo son cosas lindas, es una mujer emprendedora, trabajadora, nunca ha necesitado de un hombre, eso me consta, es una excelente mujer”, comentó Pedro Moral.

Por su parte, el exfutbolista Roberto Martínez, con quien también mantuvo una relación hace algunos años, comentó que Vanessa Terkes "es una de las mejores personas que ha conocido".

"Únicamente conozco a George Forsyth de saludo, pero sí sé quién es ‘Vane’ y lo único que puedo decir al respecto es que cuenta con todo mi apoyo, es una de las mejores personas que he conocido y espero, de todo corazón, que esto se solucione de la mejor manera para ambos”, manfiestó Martínez.