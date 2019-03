Pedro Moral sobre Sheyla Rojas: "No le gustaba gastar, es medio tacañita"

Síguenos en Facebook

El empresario Pedro Moral reveló en 'El Valor de la Verdad' que a la conductora de televisión Sheyla Rojas "no le gustaba gastar", incluso la tildó de "tacañita".

“Ella a veces se quejaba de los temas de plata. No le gustaba gastar a Sheyla. Es medio tacañita", expresó Moral.

El empresario contó que Sheyla Rojas empezó a cambiar cuando él realizó una inversión en los últimos meses del año pasado, se quedó sin dinero y le propuso pagar el departamento por dos meses.

"En los últimos meses del año pasado, yo hice una inversión y literalmente me quedé seco. Le dije amor tú vas a tener que pagar enero y febrero del departamento y se molestó. Me dijo qué vergüenza, que no tengas, me hizo sentir mal. Ella no entiende esas cosas", narró Pedro Moral.

Además, contó que con sus comentarios sobre su físico le hizo bajar su moral. También le criticaba por su manera de vestir.

“Me decía que no me visto bien. Yo le decía que porque a ti te regalan la ropa y a mí me cuesta", agregó el empresario.