Pedro Suárez Vértiz compartió con sus miles de seguidores en Facebook una tierna foto familiar y reflexionó sobre la importancia de la familia en su vida.

La fotografía es de color sepia, que le da un aire antiguo pero tierno a la imagen, donde se ve a sus padres muy jóvenes y sus hermanos pequeños.

“Considero que la familia es el contexto vital del ser humano de toda edad. Sin la familia mi vida no tendría sentido. Respeto, e intrínsecamente admiro, a las personas que no planearon casarse y que pueden vivir solas. Yo no puedo. Debe ser hereditario. Sin el hogar no entiendo nada y no tendría motivación de nada. Así soy, que voy a hacer”, escribió el cantautor musical.

En seguida sus seguidores iniciaron un debate sobre la relevancia de la familia y en apenas tres horas de publicada la imagen ya cuenta con más 600 comentarios, 15 mil ‘likes’ y fue compartida más de 600 veces.