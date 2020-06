El Día del Padre del 2020 será recordado por muchos hijos que perdieron a sus padres por el terrible mal del coronavirus y por otros, que no pudieron ver a sus papás por la inmovilización social obligatoria de los domingos.

En medio de esta difícil situación, el icónico rockero nacional Pedro Suárez Vértiz utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a ellos y también para enviar un mensaje a los huérfanos en general y a quienes no lleven una buena relación con sus padres.

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Suárez Vértiz recordó a todos los hijos afectados por el coronavirus. “Este Día del Padre no es como los de siempre. Hay muchos que han perdido a su papá por la pandemia, sin siquiera haberse despedido de ellos. Esto por el terrible protocolo de aislar a los pacientes en UCI por COVID-19″, manifestó el intérprete de ‘Cuando pienses en volver‘.

Pedro Suárez Vértiz recordó que compuso su tema ‘Ella y él’ inspirado en la relación de su padre y su hermana María Fe, cuando éste se encontraba cerca de morir y su hija solo tenía doce años.

El recordado rockero contó que fue él quien le comunicó a su hermana que su padre no se iba a curar. “Sus ojos se inundaron de lágrimas, corrió al teléfono, llamó a mi papá y le dijo ‘Papi; ¿es verdad que te vas a morir?’. Mi padre, que siempre nos decía la verdad por más dura que fuera, no pudo con el inmenso amor que le tenía a su hija y le dijo ‘No, no te preocupes, no me voy a morir’”, expresó.

Suárez Vértiz comentó que en ese momento descubrió el idilio que existe entre un padre y su hija. “Un papá es todo para su hija, por esto ellas se llenan de rencor cuando su papá las traiciona con el abandono”, manifestó.

Finalmente Pedro Suárez Vértiz pidió a todas las personas que no lleven una buena relación con su padre que los llamen, que los llamen y les digan cuanto los quieren.

“Hoy es un día del padre muy sensible y solo quiero abrazar a los dolidos. A los huérfanos y a todos los que no tienen una buena relación con sus padres”, escribió Suárez Vértiz antes de dedicar un ‘Feliz Día del Padre para todos'.