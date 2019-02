Pedro Suárez Vértiz dedica emotivo mensaje a George Forsyth en Facebook (FOTO)

Síguenos en Facebook

Muchos políticos y personajes peruanos han mostrado su respaldo a George Forsyth y su esposa Vanessa Terkes, en medio de la complicada situación que viven por las amenazas que han recibido desde que asumió como alcalde de La Victoria.

El cantante y compositor Pedro Suárez Vértiz no fue ajeno a la situación de riesgo que afronta el exfutbolista y decidió dedicarle un emotivo mensaje.

"George Forsyth, aunque la justicia quizás defiende a los fumones y 'choros' antes que a ti, estamos contigo. Eres harina de otro costal hermano. Felicitaciones por tu valentía y compromiso con los que sufren. Arriba George!! Arriba La Victoria!!", escribió a través de su cuenta de Facebook.

Por su parte, la actriz Vanessa Terkes contó cómo le ha afectado tener que cambiar su libertad por su seguridad. "Uno pierde su privacidad. Entiendo que deben estar (guardaespaldas), pero evidentemente no es bonito porque te quitan la privacidad que siempre has tenido. No puedes conversar cosas con libertad", comentó la popular 'Chata'.