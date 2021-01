El cantante y compositor, Pedro Suárez Vértiz envió un mensaje de reflexión sobre la importancia del respetos que los hijos deben tener hacia sus padres. El compositor explicó que todas las bendiciones que ha recibido, incluso el no ser infeliz con la enfermedad que padece, es gracias a que fue respetuoso con sus progenitores, en especial con su madre.

Así lo señaló Pedro, a través de sus redes sociales, donde incluso contó que muchos de sus amigos que fueron rebeldes con sus padres le ha ido mal en la vida.

“No sé porque nunca fuí contestón con mi mamá. Era muy sumiso y mi madre era de correr cuando se molestaba. Mi primo hermano Luis me admiraba. Me decía que cómo hacía. A mí no me costaba nada, pero si me asustaba como mis amigos les contestaban a sus viejas”, reflexionó el cantante.

“Estaba convencido de que se iban a salar de grandes y así fue. A los más atrevidos les ha ido pésimo en todo. Más aún en el amor. Incluyendo mujeres. Es matemático. Tanto, que estoy convencido de que todas las bendiciones de mi vida, incluyendo el no ser infeliz con mi enfermedad, vienen exclusivamente del hecho de que nunca les falté el respeto a mis padres. Sobretodo a mi mamá”, añadió el artista.

Pedro Suárez Vértiz puntualizó que es mejor no enfrentarse a los padres aún estén equivocados debido a que la vida es “mil veces más equivocada e injusta que nuestros padres”.

“Por eso la única manera de montar ese caballo salvaje que es la vida, es llegar a grandes, bien entrenaditos en paciencia y tolerancia. Sino, prepárate para ser un perdedor”, finalizó el cantautor.