El cantautor peruano Pedro Suárez-Vértiz cumple 52 años este 13 de febrero y lo “celebró” con una publicación en sus redes sociales donde se sincera sobre el diagnóstico de su difícil enfermedad que padece desde hace una década.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el intérprete de “Mi auto era una rana” y “Cuando pienses en volver” confesó que este mes también se cumplen 10 años desde que le diagnosticaron parálisis bulbar.

“Hoy cumplo 52 años. Hoy es 13 de febrero, y en este mes también cumple 10 años mi diagnóstico de Parálisis Bulbar (un tipo de esclerosis que no empieza por las extremidades sino por el habla). Los doctores dicen que la tengo desde antes que me la diagnostiquen. Claro, porque recién cuando los síntomas se empezaron a notar, es que recurrí a ellos. Hasta que después de 2 años de indagaciones, me dieron la noticia”, escribió en su publicación.

Según contó Pedro Suárez-Vértiz, hace 10 años se encontraba en el sur, en la playa, junto a su esposa antes de volver a Lima para asistir a su cita con el neurólogo, quien le dio la lamentable noticia de su enfermedad.

“Llegamos a la clínica, y ese día de febrero cambió para todos los de mi mundo, nuestras vidas. La de mi esposa, mis hijos, mis amigos e incluso la de ustedes, porque tuvieron que adaptarse a este destino tan distinto a lo que todos imaginábamos”, describió el rockero peruano.

Pese a lo complicado de su salud, el cantautor peruano agradeció a sus seguidores por sus mensajes y el apoyo que ha recibido su música a lo largo de los años.

“Felizmente mi música sigue sonando, la siguen cantando y bailando y como ven, siempre me sigo inventando cosas que hacer junto a mi fiel manager y amigo, Robelo Calderon. Porque para mí y mi familia, la vida ha dado un gran giro. Pero la vida sigue y siento que lo debo aprovechar cada día. Porque cada nuevo amanecer es un milagro para mí”, precisó.

“Hoy cumplo 52 años y sé que muchos me quieren saludar y agradecer, pero esta vez yo quiero agradecerles a ustedes por ser la mejor motivación, que alguien con mi condición puede tener, para no abandonarse”, añadió.

