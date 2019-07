Pedro Suárez Vértiz sorprende al cambiar la letra de su canción “Los globos del cielo” (FOTO)

Síguenos en Facebook

Pedro Suárez Vértiz sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que ha decidido cambiar la letra de una de sus emblemáticas canciones que lo llevaron a la internacionalización.

"Nunca fui más consciente del valor de las palabras, como hoy. Pero nunca es tarde para cambiar una frase que hubieras querido decir de otra manera. Revisando mis canciones encontré una línea que quiero cambiar. Porque cuando escribo una canción siempre digo lo que me da la gana, amparándome en que 'más vale pedir perdón que pedir permiso'", escribió el cantautor peruano a través de su cuenta de Facebook.

Se trata de una parte de la letra de “Los globos del cielo”, canción que fue lanzada hace más de dos décadas, pero a la cual ha decidido modificar una parte para evitar malas interpretaciones.

"Por eso he decidido cambiar una frase de “Los globos del cielo” una de mis canciones más conocidas. 'Y siento que mi intento no tiene impedimento' por: 'Y siento que mi intento tiene consentimiento'. Quiero que quede claro, y en cada lugar del mundo donde suenen mis canciones, que quien calla, no otorga. Las palabras importan y siempre se puede cambiar la historia", agregó Pedro Suárez Vértiz en su publicación.

Tras el anuncio del cambio de letra, el cantante peruano recibió una serie de elogios en las redes sociales, pues sus seguidores señalan que de esta manera Pedro Suárez Vértiz se suma a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Escucha aquí su canción completa: