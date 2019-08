‘Peluchín’ responde a gerente de contenidos de Latina: “Vamos a ver cuánto tiempo más permanecen ahí”

Síguenos en Facebook

Rodrigo González, 'Peluchín', le respondió a Luis Guillermo Camacho, gerente de contenidos de Latina, quien aseguró que él y su compañera, Gigi Mitre, renunciaron al canal porque les incomodó la presencia de Cathy Sáenz en "Mujeres al mando" y quisieron "imponer su posición".

“Los señores Rodrigo González y Gigi Mitre tomaron una decisión porque se sintieron ofendidos por un tema de ellos. Incómodos frente a un invitado que trajimos para uno de los programas del canal”, señaló Camacho.

"Hubo una reunión con Susan Humbert. No llegaron a un acuerdo porque no podrían imponer su posición y si no les gustó la decisión que se tomó en el canal o se sintieron incómodos por el hecho de tener un invitado, como cualquiera que sea (...)", sostuvo.

Ante ello, Rodrigo González, 'Peluchín', salió al frente y utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Luis Guillermo Camacho. "Enfóquese en lo suyo y deje de estar buscando protagonismo y -lo menos profesional- defendiendo los intereses personales de su colega Susana Umbert", indicó inicialmente.

"Trabaje para el canal que le paga señor y no ande haciendo de vocero de su amiga. Vamos a ver cuánto tiempo más permanecen ahí hasta que los auditen y salga a la luz todo lo que hacen ahí dentro", agregó 'Peluchín'.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del gerente de contenidos de Latina. "Es lamentable como lo enfoca usted para además agregar que ¿nunca vio que en ninguna parte de la televisión del mundo pase esto? Quizás están acostumbrados a que les aguanten ser pisoteados por dinero. Pues ya tiene para su libro, en Perú si había este caso y tipo de presentadores, se tocó usted con Rodrigo y Gigi, nuestra dignidad y respeto no tiene precio ni contrato", escribió.

Finalmente, Rodrigo González, 'Peluchín', cuestionó la participación de Nicola Porcella en "El valor de la verdad". "Para ser especialista en 'imagen' del canal, los deja aún peor parados con su tergiversada defensa. Concéntrese en ver qué dice y cómo se van a limpiar la próxima semana después de lavarle la cara a un agresor para sus fines de entretenimiento", finalizó su mensaje.