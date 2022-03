La actriz española Penélope Cruz no ha escatimado elogios para su compatriota Pedro Almodóvar, director de la película “Madres paralelas”, por la que está nominada al Oscar a mejor actriz, durante sus palabras por el galardón que le entregó el Festival de Cine de Miami, que el último sábado celebró su jornada de premiación.

“Aprovecho cada oportunidad que tengo para agradecer a mi maestro, a mi Pedro, le debo mucho en todos los sentidos, no solo como un director que me inspira todos los días, sino también porque tengo mucha suerte de poder llamarlo amigo”, señaló la actriz, en un mensaje grabado que se proyectó en la gala y en el que se excusó por no poder estar presente esta noche.

Cruz compartió el premio Precious Gem Icon, que el festival le ha concedido con el director manchego, quien le entregó el “tesoro” de un papel como Janis, el rol protagónico que encarna en “Madres paralelas”, así como con el elenco y la productora responsable del filme, El Deseo.

La intérprete, cuyo debut en la cita cinéfila de Miami se dio en 1993 de la mano del filme de Bigas Luna “Jamón Jamón”, aludió también a los bebés que actuaron en la película de Almodóvar, incluida la que hizo de su hija, “muy curiosa” y de quien dijo ha aprendido mucho.

“Me recordó tanto que ese es el secreto para actuar, poder ser siempre el observador, y no sentir que te has convertido en ese que está siendo observado”, señaló la española.

“Así era la niña y así es Pedro todos los días”, cerró la actriz, ganadora de un Oscar por “Vicky Cristina Barcelona” y cuatro veces nominada a estos premios.

El Festival de Cine de Miami celebró la noche del último sábado su ceremonia de entrega de premios en el Adrienne Arsht Center de esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.), en donde el director panameño Abner Benaim presentó su filme “Plaza Catedral”, el cual cerró de forma oficial el evento.

El festival, que se inauguró el pasado 4 de marzo y concluirá mañana domingo, ha presentado 120 largos, cortos y documentales de más de 35 países en un formato presencial y digital, con el cine en español en un lugar destacado y numerosos premios y homenajes, incluido uno al recientemente fallecido actor Sidney Poitier.

Dio el pistoletazo de salida la película española “El buen patrón”, que se proyectó en la jornada inaugural con presencia de su director Fernando León de Aranoa, y a lo largo de su programación se proyectaron filmes de ese país como “Maixabel”, de Icíar Bollaín; “Mediterráneo”, de Marcel Barrena; y “Tres”, de Juanjo Giménez, entre otras.

En esta edición, además de Cruz, han sido reconocidos también con sendos premios Gem el iraní-estadounidense Ramin Bahrani (“2nd Chance” y “The White Tiger”) y el japonés Ryusuke Hamaguchi (“Drive My Car”).

Por su parte, la directora australiana de fotografía Ari Wegner (“Zola” y “The Power of the Dog”) y el compositor canadiense de origen chileno Cristóbal Tapia de Veer (“The White Lotus”) recibieron los premios Art of Light.

