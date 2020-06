Hoy más que nunca, la música representa para Pepita García Miró un bálsamo para estos tiempos difíciles, no en vano es el camino que eligió y que defiende sin concesiones. “La música tiene esa capacidad de curarte, de cambiarte el estado de ánimo, de hacerte bailar. Incluso de hacerte llorar ¿no?, pero te ayuda a respirar, a cambiar un poco y espantar las obsesiones. Porque en realidad, yo creo que parte de lo que nos ha causado este tema del coronavirus es este temor a la muerte, que claro todos los humanos lo tenemos. Pero como que nos comenzamos a poner muy obsesivos con el tema. Entonces, yo creo que estar tanto tiempo pensando en la misma cosa y solamente en cosas negativas; al final termina contaminándote”, nos dice la intérprete de “Encantos andinos”, esa joya de disco que hizo al lado del maestro Jaime Guardia, otra muestra de una carrera impecable.

En este tiempo de aparente pausa, ¿has encontra do espacio para la creación?

Me he puesto súper activa. He estado cantando nuevamente, estoy tocando guitarra, algo que lo había abandonado un poco. También estoy escuchando mucha música andina, bastante jazz, música de los cincuenta y sesenta, descubriendo cosas nuevas.

¿Y revisando alguna lista de tus pendientes?

Hace tiempo que quiero hacer un disco de música peruana y también estoy pensando grabar temas de Chabuca, los que más me gustan de ella y algunos temas míos. Luego quiero hacer un recorrido por el mundo agarrando un tema de cada país, si se pudiera.

Definitivamente en tu mundo Pepita no hay lugar para el abatimiento.

Creo que esta crisis es una oportunidad para replantearnos un montón de cosas. Para ver qué cosas no queremos hacer, para ver qué cosas sí podemos. De qué manera ser y de qué manera no ser. O sea es como replantearte un poco el camino.

Y en medio de la crisis aparece “Giramos”, uno de tus emprendimientos que empieza a tomar más vigencia que nunca...

A “Giramos” es donde más punche le estamos metiendo todo el equipo de Cernícalo. En realidad, ha sido como increíble que nosotros hayamos visto esto antes del coronavirus, se veía que el problema en el Perú, no solo en lo musical, es la falta de profesionalización; que se refleja en la falta de agremiación. Entonces, cuando la crisis ha caído, se ha puesto en evidencia que la gente acá realmente no trabaja en conjunto. Somos muy egoístas, cada quien en su casa, cada quien con su proyectito.

Ya es hora de cambiar...

La idea de “Giramos” es que en esa aplicación se integren todas las personas que pertenecen al sector músical, ingenieros de sonido, gente que tiene estudios de grabación, salas de ensayos, los locales para presentaciones musicales, los que alquilan equipos, o venden instrumentos; en fin. Todas las personas que pueden aplicar para formar este maravilloso cuerpo que envuelve al sonido y la música, van a estar ahí. Cada persona que quiere inscribirse, puede hacerlo y decir a qué parte del sector pertenece y se generarán muchas oportunidades.

Definitivamente es tiempo para reinventarse...

Una de las cosas que creo que tienen que comenzar a pasar es que algunos espacios se puedan usar para hacer conciertos sin público. Tenemos que organizarnos todo el sector para lograrlo y que la gente se acostumbre a pagar un vivo. Porque tienes no solamente que disfrutar el concierto, sino que tienes que colaborar para que la música se mantenga viva y para que el músico no muera.

Eres una mujer siempre con esperanza, muy optimista. ¿Qué crees que venga después de esto?

Creo que si cada quien aprende la lección, y la aplica, deberíamos todos salir como mejores seres humanos y encontraremos una manera de convivir más saludable, más pareja, más respetuosa; hacia la naturaleza y hacia las personas, Eso es lo que espero.

Perfil

PEPITA GARCÍA MIRÓ

intérprete

A los cinco años aprendió a tocar guitarra, lo que marcaría una auspiciosa carrera musical años después. Durante los años que vivió en Chaclacayo empezó a tomar contacto con los ritmos del ande, que se convirtieron en su propuesta.