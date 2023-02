Perú Comic Con: Michael Rosenbaum es el primer invitado confirmado al evento.

¡Invitado de lujo! Tras una gran expectativa por los fanáticos en conocer quiénes vendrán al Perú Comic Con 2023, la organización del evento anunció al reconocido actor Michael Rosenbaum como el primer invitado a la convención de comics y gaming que se llevará a cabo desde el próximo desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo en Arena 1 de San Miguel.

Cabe precisar que el actor, director y productor ha sido parte de renombradas producciones como: Guardianes de la Galaxia 2, Urban Legend, Bringing Down the House, Sweet November, Sorority Boys and Poolhall Junkies.

Asimismo, la famosa estrella de Hollywood dio su voz al personaje de Flash en la Liga de la Justicia sería animada, donde también interpretó a otros personajes de DC.

No obstante, Rosenbaum es sumamente recordado a nivel mundial por interpretar al malvado Lex Luthor en la reconocida serie Smallville, ganándose el cariño y odio de los televidentes.

Ahora, los fanáticos del actor Michael Rosenbaum lo podrán conocer en vivo y en directo en la Perú Comic Con los días 28 y 29 de abril, en donde podrán pasar un momento a su lado.

Recordemos que las entradas ya se encuentran a la venta en https://fanaticon.club con un 30% de descuento exclusivo para los clientes del Banco BBVA lo que les permitirá unirse de manera anticipada a este increíble evento.

TE PUEDE INTERESAR