El productor de “Esto es guerra” Peter Fajardo fue nominado a una categoría en la quinta edición de los Premios Produ 2021, donde reconocen a los mejores contenidos de la industria televisiva latinoamericana, así como al talento de los profesionales que gestan dichos proyectos.

Fajardo fue nombrado finalista a Mejor productor de entretenimiento y competirá con Hugo Tomás y Daniel Domenjó (“El cazador”), Johanna Helman (“Jugando con fuego”/Neflix), Juan Esteban Sampedro (“El desafío the box”/Caracol) y Miguel Ángel Fox (”¿Quién es la máscara? 2″/Televisa).

A través de su cuenta de Instagram, el productor expresó su emoción al anunciar públicamente ser parte de los finalistas. Aunque reconoció que dicha nominación podría volverlo blanco de comentarios negativos y ataques, decidió publicarlo.

“Quizás recibiré muchas críticas y haters por lo que pondré, pero los que realmente me conocen saben lo apasionado que soy con mi trabajo y lo mucho que amo hacerlo, por eso me atrevo a colocar esta publicación que me ha hecho emocionar mucho. No saben de verdad cómo me siento solo leer esto”, dijo Peter en su red social.

Asimismo, dedicó unas líneas a su madre y le agradeció por respaldar su decisión de dedicarse a la industria televisiva.

“Gracias a Dios y a mi madre por apoyarme desde que era un niño y ya sabía lo que quería hacer en la vida”, agregó.

