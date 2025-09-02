La comisión organizadora del Reinado de Señorita Paimas 2025 informó que este año, en forma histórica, este distrito piurano tendrá el honor de contar con dos soberanas, quienes ostentarán el título de “Miss Paimas 2025”, que recayó en las señoritas Estrellita Marisol Vigil Correa y Nairoby Maricielo Calle Vidal.

Asimismo fue elegida como “Miss Turismo”, Valeria Xiomara Valle Atoche, todas ellas representan con orgullo la belleza, talento y carisma de la mujer paimeña en las diversas actividades por el 61° aniversario del distrito.

ACTIVIDADES

Para celebrar este nuevo aniversario se realizarán varias actividades culturales, deportivas y sociales. Este jueves habrá piques de mototaxis y carrera de burros, al día siguiente un concurso de Ginkana.

El sábado matrimonio comunitario “Cásate conmigo”; el domingo 7, la II Feria Agropecuaria Binacional Paimas 2025 y la serenata literaria musical. Al día siguiente (día central) Misa de Acción de Gracias, izamiento, desfile cívico militar y almuerzo de confraternidad; por la noche disfrutarán del gran baile social amenizado por las orquestas Armonía 10 y la Bella Luz.

Las actividades culminan el marte 9 con una peña criolla a partir de las 3:00 pm. con la orquesta El Encanto de Corazón.