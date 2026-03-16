Engalanará los festejos por el 165 aniversario de esta provincia piurana.
Engalanará los festejos por el 165 aniversario de esta provincia piurana.

Contando con la conducción de la simpática Maju Mantilla y Paco Bazán, además del saxofonista Freddy Herrera y el artista internacional Danni Úbeda, fue elegida y coronada las reinas y Señora Paita 2026, que engalanarán los festejos por el 165° aniversario político y los 494 años de creación de la ciudad.

“Miss Paita 2026” recayó en Vianca Castillo Zapata, quien se llevó la corona, mientras Damiley Morán Ruiz fue “Miss Simpatía“ y Joaquina Morán Aradiel ”Miss Turismo“.

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SEÑORA PAITA

La Plaza Mayor de este puerto piurano, reunió a cientos de familias que disfrutaron de una ceremonia llena de música y emoción.

En la categoría Señora Paita 2026, la ganadora fue Seny Juárez Lachira, con Isabel Correa Fiestas, como “Señora Simpatía“ y Milena Talledo Bruno como ”Señora Turismo“.

Este año se incorporó la premiación al Mejor Traje Alegórico, que fue otorgada al diseñador Jorge Pingo Chunga con su vestido “Gaviota: Majestad Blanca del Pacífico”.

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