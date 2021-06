Pochi Marambio es un músico inagotable. Frente a las tendencias y los ritmos de moda, siempre ha llevado el reggae como estandarte acompañado de “Tierra Sur”, su banda de toda la vida. Una muestra de su vigencia, a pesar de la pandemia y la crisis, lo constituye su primer disco para niños titulado “Cuando sea mayor”. Un hito muy importante en su carrera,

¿Cómo es qué nace este disco dirigido a los pequeños de la casa?

Por la demanda de los padres de familia que llevaban a sus hijos a nuestros conciertos para niños, que fueron en aumento estos últimos años. Con la pandemia, todo esto se detuvo y los papás nos pedían si es que teníamos grabaciones de las canciones que tocábamos, de ahí viene la necesidad de hacer el disco. Revisando el material que teníamos encontré que desde el año 94 habíamos grabado canciones para niños, y aunque nunca estuvieron de moda estaban siempre en nuestro repertorio.

Y en la búsqueda fueron apareciendo otros temas...

Así es, canciones que estaban como un recurso para cuando tocábamos en un parque y había niños y también otras que no fueron hechas para los pequeños. Hace hace unos años hice también cuatro canciones con la editorial Peisa, que eran cuentos cuyas letras eran las de los temas. Pero también hemos grabado material nuevo, tenemos tres composiciones que completan las diez del álbum: “Cuando sea mayor”, “Baby”, y “Dulce cumpleaños”,

El público se renueva, no es el mismo que sigue al grupo desde sus inicios.

Tenemos 33 años en el ambiente musical, los fans que nos seguían en los inicios eran adolescentes y hoy estos ya son adultos, tienen hijos y ellos ahora se han sumado al público que va a los conciertos. Esos niños tienen varios favoritos de Tierra Sur, así se ha ido heredando nuestro repertorio de una generación a otra.

Mientras por la coyuntura, muchos caían en la desesperanza, había que seguir trabajando ...

Y estamos agradecidos porque nuestros seguidores celebran mucho las cosas que hacemos. Cuando empezó la pandemia grabamos la canción “Optimista”, la hicimos cada uno desde su casa, con un celular y luego grabamos un videoclip, sencillo, pero muy tierno y comunicativo. La canción pegó bastante, quise transmitir ese lado positivo que quiero para mi país

¿La pandemia también los colapsó económicamente?

Nos hemos salvando gracias a un milagro que se llama Camila Cabello, usó una melodía mía y cumplieron con pagar los derechos. Me alivió, porque los músicos no tenemos jubilación y menos seguro.

Muchos pensaban que los productores del tema “My oh my” de Camila Cabello te habían desconocido como uno de los coautores.

Ellos sí respetan las cosas que usan. Cuando los seguidores me pasaron la voz que el tema de Camila Cabello usaba acordes de “Llaman a la puerta” de Tierra Sur, y otros hablaban hasta de robo, yo les contestaba que no se apresuren. En la industria internacional de la música, y sobre todo del hip hop, respetan todo lo que usan, y justo cuando yo contestaba a los fans, el manager de Camila estaba hablando con el mío, se estaban entendiendo. Nunca hubo ninguna acusación desatinada, eso a veces empeora las cosas.

Entonces hubo un final feliz...

No existió usurpación, a todos los que siguen comentando eso les contesto, que por favor, se fijen en los créditos, allí está mi nombre. Somos siete autores y uno de ellos soy yo.

¿Qué viene para Tierra Sur”?

Luego de lanzar este disco para niños, estamos grabando otro con canciones nuevas, esas que yo he ido acumulando y no he podido grabar por falta de tiempo y dinero. Ahora ya tengo fondos para producir un disco bueno, sin ese miedo que si no se vende me quedo endeudado, antes teníamos que pensarlo mucho, pero ahora ya produzco este disco sin presiones, sin miedos. Si se vende o no se vende, no importa.

Pochi Marambio

Músico. En 1988 el guitarrista y cantante creó Tierra Sur acompañado por Víctor Villavicencio (teclados), Víctor Malásquez (bajo), Lev Vidal (percusión) y su esposa Claudia Oquendo en los coros.