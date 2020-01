Luego de que el programa de Magaly Medina revelara que Jossmery Toledo supuestamente cobra mil dólares por historia en Instagram, la popular ‘Urraca’ no tardó en lanzar duras críticas contra la joven policía. Incluso, la calificó de “bataclana” y señaló que no debería seguir vistiendo el uniforme de la Policía Nacional del Perú.

Ante las críticas que recibió por parte de la conductora de televisión, Jossmery Toledo utilizó sus redes sociales para negar que cobre dichas tarifas y responderle a Magaly Medina.

“Si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria no? Y no vivir en San Juan de Lurigancho, en zona roja, amo mi barrio”, manifestó Toledo a través de un comunicado en sus historias de Instagram.

“Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan. Sospechosamente, días atrás me querían contactar para hacer una entrevista, cosa que no puedo declarar por el momento y menos lo haría para ese programa”, agregó en su explicación.

Asimismo, Jossmery Toledo habló de su reciente contratación con Renzo Costa, marca para la cual fue elegida para hacer unas publicidades a la colección de verano.

“Ahora le pregunto a la señorita que grabó esta llamada, ¿averiguaste cuánto me pagó Renzo Costa en su sesión de fotos más video? Y es más, el post que colgué de la sesión de fotos, las colgué porque me encantaron, no porque me pagaron, y todo mi muro es así”, sostuvo Toledo.

Finalmente, Jossmery Toledo se refirió al calificativo de “bataclana” que recibió de parte de Magaly Medina y no dudó en agradecer el apoyo de sus seguidores.

“Bataclana como me llamaron, mejor no sigo opinando. Me ahorro mis comentarios para cuando pueda declarar. Los quiero y gracias a las personas que creen en mí”, escribió al final de su mensaje.