La cuenta de Facebook de la Policía Nacional del Perú (PNP) compartió el testimonio de un efectivo, identificado como Giancarlo Arriaga Chávez, quien venció al cáncer tras una ardua lucha y ahora cumple su sueño de servir a su país.

“El cáncer es una enfermedad que llegó a mi vida, pero que la recibí con una sonrisa, porque decidí luchar y jamás permitir que derrumbe mis sueños y metas. Hoy me siento feliz porque puedo decir que la enfermedad no me venció y puedo seguir con mi sueño de ser policía para servir a mi país”, se lee en la publicación de la mencionada red social.

En su cuenta personal, Arriaga Chávez contó hoy, en el Día Mundial contra el cáncer, un episodio de su vida en que convivía con la enfermedad y para agradecer a las personas que lo apoyaron en su batalla.

“Hoy más que celebrar el día de la lucha contra el cáncer, también es un momento de reconocer y recordar a todos aquellos valientes guerreros que dejaron hasta su último aliento en su cruenta batalla contra este mal que no sabe distinguir ningún tipo de sector, sexo, edad, religión, ni nada de nada; y a las personas que nos acompañan en ésta difícil travesía”, escribió el teniente de la Policía.

Giancarlo Arriaga indicó que la enfermedad genera cambios en el cuerpo y trae abajo tus sueños. Sin embargo, se debe afrontar para conservar “el regalo más preciado, la vida”. Gracias a que estuvo rodeado de personas que lo ayudaron mucho logró superar el cáncer.

“Empiezas a experimentar un dolor que no tiene explicación, y ese dolor lo transmites a tus familiares de diferente forma, pero por experiencia propia con igual o mayor intensidad. Pero es el momento de tomar las fuerzas necesarias y empezar tu batalla, gracias a Dios la ciencia ha avanzado en los últimos años, existen personas con mucha profesión y cariño que te llevan adelante en tu nueva aventura”, indicó.

Asimismo, aconsejó a que cuiden su salud mediante chequeos constantes porque hay más probabilidad de superar una enfermedad que es detectada a tiempo.