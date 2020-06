Camila Diez Canseco contó en una entrevista en el programa Magaly Tv, que futbolistas conocidos, pero del extranjero le pusieron la puntería a través de su cuenta de Instagram. Sin conocerlos empezaron a cortejarla.

Asimismo, confirmó que conocidos personajes de la farándula también hicieron lo mismo. Sin embargo, ella ha preferido ser cautelosa y no tomarlos en serio. Por ahora, no desea dar nombres, pues no desea verse involucrada en escándalos.

“Me han escrito chicos futbolistas, pero de otros países. De la farándula también, pero no cuento esas cosas porque no quiero escándalos. Mi papá es celoso, así que por eso prefiero no hablar más de la cuenta, pues luego me espanta a los pretendientes”, declaró entre risas la joven de 22 años, quien además comentó que las primeras parejas de su progenitor como Daysi Ontaneda y Paula Marijuan sufrieron con ella, porque era una chica celosa. “Pero ahora, ellas saben que las quiero”, añadió

Debido a la pandemia del coronavirus varios negocios tuvieron que reinventarse y la cadena de restaurante Rústica no fue la excepción. Por ese motivo, el empresario Mauricio Diez Canseco desde Cuba, le pidió a su hija Camila tomar las riendas de los negocios y convertir sus restaurantes en market

El primer market Rústica está en Barranco, el cual fue inaugurado cumpliendo con todos los estándares dispuesto por el Gobierno. Luego, se hizo lo mismo en San Juan de Lurigancho

“Tengo un poco de presión, siento que estar a la altura de mi papá, siempre quiero conseguir que él (Su papá) se sienta orgullosa de mí”.