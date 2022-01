A diferencia del Peter Parker interpretado por Tom Holland, cuya carrera inició cuando se unió a “The Avengers”, los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield nunca tuvieron sus propios Vengadores. Es así como en “Spider-Man: No Way Home” se puede ver a los primeros Peter Parkers no tener idea de lo que son estos héroes.

Si bien los cómics de superhéroes existen en el universo de Tobey Maguire, este nunca tuvo la oportunidad de unirse a uno durante su carrera en la web. En las cintas de 2002 a 2007, que siguen al Parker de Tobey, se observa su lucha contra Green Goblin, Doc Ock, Sandman y Venom, siendo tres de ellos quienes aparecen en “No Way Home”.

Por otro lado, en la versión de Sony interpretada por Andrew Garfield en 2012 y 2014, este se enfrentó a una variedad similar de villanos; aunque a diferencia de la versión de Holland, ambos lucharon solos. El “Spider-Man 2” de Sam Raimi tenía a Doctor Strange como un héroe, pero eso era todo. Si bien habían otros, los personajes de Maguire y Garfield nunca tuvieron contacto alguno.

De izquierda a derecha: fotomontaje de Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield juntos como Spider-Man (Foto: Andrew_garfield83 / Instagram)

¿POR QUÉ LOS UNIVERSOS DE TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD NO TUVIERON VENGADORES?

La razón principal por la que los universos de Tobey Maguire y Andrew Garfield nunca tuvieron Vengadores es que Sony no tenía los derechos sobre ellos. Fue en 1999 cuando adquirieron la franquicia, pero en ese entonces “The Avengers” y MCU estaban a más de una década de distancia.

Por otro lado, a Sony solo le pertenecía los personajes de Spider-Man de Marvel, así que incluir a otros héroes del cómic podría haber causado un lío legal. La productora no tenía permitido incluir a los Vengadores, ya que aún no se habían comprado o estaban bajo la jurisdicción de Disney.

¿CÓMO SE HIZO POSIBLE?

Tuvieron que pasar varios años para que Sony y Disney se unieran en “Captain America: Civil War” y así se diera el debut de Spider-Man en MCU, lo que resultó beneficioso para ambas compañías. Sony ganó diversas conexiones y relaciones de héroes del MCU, mientras que Disney obtuvo la popularidad masiva de Spider-Man.

Chris Evans es el Captain America y Robert Downey Jr. es Iron Man en 'Civil War' (Foto: Marvel)

LA CONDICIÓN QUE PUSO DISNEY

“Spider-Man 2″ y “Los Vengadores” se estrenaron en 2012, pero mientras la cinta de Disney obtuvo gran éxito, la versión de Garfield resultó una decepción. Es así como Sony decide prestar su personaje a la MCU, esperando disfrutar de su popularidad; sin embargo, no contó con que ellos le pedirían empezar la historia desde cero, con un nuevo Peter Parker.