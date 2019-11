Grammy Latino 2019: Tony Succar se lleva su segundo premio como 'Productor del año'

Síguenos en Facebook

Tony Succar fue premiado como 'Productor del año' en los Latin Grammy 2019. El percusionista peruano se mostró bastante sorprendido y mostró su admiración por los músicos con los que competía.

“De verdad que no sé qué decir. Siento que no me lo merezco. A todos los músicos que están aquí los admiro demasiado (…) Esto se los dedico a todos los que estamos luchando por la música. Gracias por este premio Los quiero y los amo”, indicó Succar.

Hay que mencionar que el peruano también fue premiado con el galardón de la categoría 'Mejor álbum de salsa' por su disco “Más de mí”.

No obstante, el productor musical no tuvo la misma suerte en la categoría de 'Mejor canción de salsa', donde Juan Luis Guerra triunfó con su tema “Kitipun”.

Tony Succar, que radica en Estados Unidos desde hace años, también está nominado en la categoría de 'Álbum del año', que será presentada en la ceremonia principal.