La edición número 32 de los “Premios Lo Nuestro 2020” se realizó esta noche en el American Airlines de Miami, en Estados Unidos, donde Anuel AA y Karol G fueron ganadores en la categoría “Colaboración del año urbano” por su tema “Secreto”.

Ante la ausencia de Karol G en el evento, fue el reggaetonero puertorriqueño quien subió solo al escenario de la importante gala de la música latina para dar su discurso por el premio.

Anuel AA dedica su premio a su hermano preso. (Video: Univisión)

“Gracias por ese cariño y por ese amor que siempre me dan a mí y a Karol, ustedes no se imaginan lo agradecido que nosotros somos. De verdad siempre le doy gracias a Dios por toda mi familia, el verdadero premio en la vida es la familia. Valoren a su familia y a las personas que los aman que sin ellos no hay felicidad”, dijo el cantante de trap en un inicio.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue que durante su discurso Anuel AA dedicó el premio a su hermano que actualmente se encuentra en prisión. “Que Dios los bendiga. Esta va para Puerto Rico y para mi hermano que está preso allá en la Federal y para Karol, te amo con toda mi vida. Que Dios los bendiga”, agregó el reggaetonero.