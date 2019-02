​Premios Luces 2018: esta es la lista completa de ganadores (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El último martes se llevó a cabo la entrega de los Premios Luces 2018 en el Teatro Mario Vargas Llosa.

Entre las personalidades que se hicieron presentes en dicho evento se encuentra Jorge Muñoz, actual alcalde de Lima, como Rogers Valencia, ministro de Cultura.

Por ejemplo, en la categoría "cine" la mejor película fue "¡No me digas solterona!", como Mejor Actor fue elegido Carlos Alcántara (por "Asu Mare") y como Mejor Actriz fue Patricia Barreto por ("No me digas solterona").

La lista completa de ganadores de los Premios Luces 2018

GASTRONOMÍA

1. Mejor nuevo restaurante: Statera

2. Mejor huarique: El Chinito de Jr. Chancay

3. Mejor chef: Martha Palacios (Panchita)

4. Mejor Bartender: Manuel Caycho (Carnaval)

MÚSICA

1. Mejor disco del año: "33" de Rio

2. Mejor concierto del año: Super Junior

ARTES VISUALES

1. Mejor exposición individual: "Todo tiempo futuro siempre fue mejor" de Wilma Ehni en la Sala Luis Miro Quesada Garland

2. Mejor muestra internacional: "Miró: la experiencia de mirar", de Joan Miró - MALI

3. Mejor gran exposición: "Plata de Los Andes" en el MALI

4. Mejor exposición de fotografía o video: "'Museo' de Juan Enrique Bedoya en el MALI

TELEVISION

1. Mejor programa periodístico: "Cuarto poder" (América TV)

2. Mejor producción local: "El último bastión" (TV Perú)

3. Mejor actor: Rodrigo Palacios de "El último bastión" (TV Perú)

4. Mejor actriz: Mayella Lloclla de "El último bastión" (TV Perú)

5. Mejor programa deportivo: "Al ángulo" (Movistar Deportes)

6. Mejor programa cultural: "Costumbres" (TV Perú)

7. Mejor conducción: Bruno Pinasco de "Cinescape" (América TV)

CINE

1. Mejor película: "¡No me digas solterona!" de Ani Alva Helfer

2. Mejor actor: Carlos Alcántara ("Asu Mare 3")

3. Mejor actriz: Patricia Barreto ("¡No me digas solterona!")

4. Mejor actor secundario: Andrés Salas ("Soltera codiciada")

5. Mejor actriz secundaria: Stephanie Orúe ("Django: Sangre de mi sangre")

TEATRO

1. Mejor dramaturgia peruana: "Lucha Reyes, sin decirte adiós" de Eduardo Adrianzén

2. Mejor actor: Alberto Ísola por "Todos los sueños del mundo"

3. Mejor actriz: Andrea Luna por "Música"

4. Mejor obra: "Billy Elliot: el musical" de Lee Hall, dirigida por Juan Carlos Fisher

LETRAS

1. Mejor edición especial: "Uchuraccay", de Franz Krajnik (UPC)

2. Mejor libro de cuentos: "Biblioteca peruana", de Alejandro Neyra

3. Mejor novela: "El espía del inca", de Rafael Dumett

4. Mejor libro de no ficción: "El hijo que perdí", de Ana Izquierdo

5. Mejor libro de poesía: "Matrioska", de Valeria Román

PREMIO HONORÍFICO A LA TRAYECTORIA

Deportes: Juan Carlos Oblitas

Artes visuales: Ella Krebs

Ciencias: Tomás Unger

Cultura: Gerardo Chávez