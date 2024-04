Doña Martha, madre de Milett Figueroa, fue criticada en el programa LAM de Argentina, pues consideran que es una ‘maleducada’. Las críticas iniciaron cuando la conductora Yanina Latorre dio detalles del evento que asistió con Marcelo Tinelli y la modelo, tras los rumores de una crisis entre la pareja.

Esa noche, Milett le dijo a Yanina que a su mamá no le gustaba que hablen de ella en televisión.

“ La que no nos quiere mucho es la madre. Me dice (Milett) ‘mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí’ ”, expresó Latorre.

Luego, Pepe Ochoa, otro panelista de LAM, dijo que Doña Martha le parece una persona ‘maleducada’, esto generó varias reacciones entre los presentes en el estudio.

“ La madre de Milett es desubicada, es maleducada. Marthita piensa que Milett es Natalie Portman ”, sostuvo Ochoa.

Milett Figueroa asegura que Marcelo Tinelli no le fue infiel: “Soy la única que sé la verdad”

Milett Figueroa regresó a Argentina y la prensa de dicho país no dudó en abordar a la modelo para obtener declaraciones sobre su romance con Marcelo Tinelli.

Recordemos que el presentador fue acusado de haberle sido infiel a la actriz con Cande Lecce, una modelo argentina.

Por ese motivo, le preguntaron a Milett sobre la supuesta separación con Tinelli pero ella continúa afirmando que todo está bien entre ellos.

“Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien”, expresó Milett para el programa LAM.

La actriz asegura que está en un buen momento de su relación pese a los rumores de infidelidad por parte del argentino.

“Se han hablado tantas cosas que yo digo ‘¿qué novela estoy viendo? Porque no me presentaron el tráiler’. No me puede fastidiar nada de lo que se pueda decir en el medio porque trabajo también en este mundo y entiendo muchísimo lo que se dice, o lo que no se dice, para un poco investigar sobre las relaciones públicas”, sostuvo.

