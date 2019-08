Productor de Gisela Valcárcel sobre Susan Ochoa: "No le puedo desear lo mejor" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El productor de 'El artista del año', Armando Tafur, habló sobre el nuevo formato por el que está apostando 'El valor de la verdad', tras acercárseles en el rating con la edición de la medallista Gladys Tejeda.

“Nosotros seguimos trabajando, así la competencia tenga 20 puntos y nosotros 18, seguimos trabajando igual que siempre. En realidad, yo nunca miro el rating de semana a semana, sino la temporada. Pero qué bueno que hayan hecho dos dígitos de nuevo, me gusta que haya competencia”, comentó el productor de Gisela Valcárcel.

Incluso, saludó que deportistas como Gladys Tejeda estén recibiendo el reconocimiento que se merecen en televisión nacional.

Por otro lado, al ser consultado sobre la participación de Susan Ochoa como jurado de un nuevo reality de canto, Armando Tafur señaló que no le desea lo mejor a la cantante peruana.

“Ahora tengo entendido que está en el dos (Esto se pone bueno). ¿Si consiguió lo que realmente quería? Eso no te voy a responder, yo solo pienso en los 11 nuevos famosos que entran a La academia y ojalá que no haya ninguno como ella. No le puedo desear lo mejor, porque no es mi amiga ni nada”, sostuvo el productor del reality de baile.