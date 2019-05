Productora de 'El Wasap de JB' responde sobre denuncia de Clara Seminara contra 'Yuca'

Síguenos en Facebook

La denuncia pública que hizo Clara Seminara acusando al popular 'Yuca' de tocamientos indebidos ha causado revuelo en la farándula peruana.

Según contó la actriz cómica en sus redes sociales, el actor Enrique Espejo se propasó con ella antes de una grabación en octubre del 2018. Sin embargo, pese a que se quejó sobre el hecho con Jorge Benavides, 'Yuca' nunca recibió una sanción.

"No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento. A la semana siguiente, tuve una reunión con el Sr. Benavides, su esposa y 'Yuca'. Sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo: 'No lo hizo con esa intención'. Luego de eso, el 'señor' no tuvo ningún tipo de sanción ni suspensión ni nada, todo lo contrario", se lee en el comunicado que envió Clara Seminara en su cuenta de Instagram.

Ante dicha acusación, Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora ejecutiva de 'El Wasap de JB', negó que hayan existido tocamientos indebidos en el programa.

"Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ('Yuca'), pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", sostuvo la esposa de 'JB', quien contó que no había leído aún la denuncia de Clara Seminara.