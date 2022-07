La actriz origen peruano Q’orianka Kilcher, recordada por su papel de Pocahontas en “The New World”, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de fraude al seguro de compensación laboral, según un comunicado del Departamento de Seguros de California.

Kilcher es acusada de cobrar ilegalmente casi 97.000 dólares en beneficios por discapacidad mientras trabajó en la tercera temporada de la serie “Yellowstone”, protagonizada por Kevin Costner y Wes Bentley.

Según el comunicado, la actriz de 32 años afirmó que se lastimó el cuello y el hombro derecho mientras actuaba en la película “Dora and the Lost City of Gold” en el 2018. Fue hasta un año después que Kilcher se comunicó con la compañía de seguros y pidió atención médica luego de interrumpir su tratamiento.

Según argumentó en aquel entonces, esta lesión le impidió aceptar ofertas de trabajo debido al fuerte dolor en el cuello y entre el 2019 y 2021, recibió 96.838 dólares en beneficios por incapacidad laboral.

No obstante, una investigación descubrió que en ese mismo periodo, Kilcher actuó en “Yellowstone” y cinco días después de terminar de grabar volvió al médico y solicitó otra indemnización por lesiones.

Michael Becker, abogado de la actriz, afirmó que su patrocinada sí se lesionó cuando viajaba en un vehículo de producción y que nunca tuvo intensiones de cobrar un dinero que no le correspondía.

“Médicos externos verificaron su lesión y su derecho a beneficios. La señora Kilcher fue sincera en todo momento con sus médicos y proveedores de tratamiento... y nunca aceptó intencionalmente beneficios a los que no creía que tenía derecho”, acotó.

