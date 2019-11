"Qué vas a saber porque ni hijo tienes": Fuerte discusión entre Karla Tarazona y Katy Sheen

Síguenos en Facebook

Las conductoras de televisión Karla Tarazona y Katy Sheen protagonizaron una fuerte discusión tras intercambiar opiniones sobre la declaración del cantante de cumbia Christian Domínguez que querer tener un tercer hijo, posiblemente con Pamela Franco.

"Cómo Christian, tan suelto de huesos, va a decir que quisiera otro bebé si ni siquiera puede mantener una relación y va a mantener un tercer hijo, no te pases tampoco", expresó Sheen.

Tarazona se mostró en contra de lo que dijo que colega en 'Válgame' y le dijo que no iba a saber determinado tema porque no tiene hijos.

"Cuando uno comienza una relación, Katy Sheen, bueno, tú qué vas a saber de eso porque ni hijo tienes, pero cuando empieza una relación tiene todo el derecho de creer que efectivamente la persona que te acompaña puede formar una familia contigo", manifestó.

Mónica Cabrejos se mostró sorprendida por el "golpe bajo" y le dio el pase a Sheen para que responda a Karla Tarazona.

"Yo tengo hijos porque no se me da la gana. Yo estoy soltera, sin apuros, sin que nadie me marque. Prefiero estar soltera a estar peleando", contestó Katy Sheen.

"Tengo tres hijos y creo todavía en el amor y quizás algún día me vuelva a casar y tenga otro hijo", agregó Tarazona.