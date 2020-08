El participante de ‘Esto es guerra’ Rafael Cardozo afirmó que no se casará con Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, hasta que no se distribuya la vacuna contra el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Ahí no me caso (si no llega la vacuna). Ya convivo hace nueve años. Entonces, la fiesta lo quiero hacer con mi familia que he creado en Perú, tengo muchos amigos que trato como familia”, expresó en el programa ‘En boca de todos'.

¿Cuándo se casará?

Si bien espera el antígeno contra la enfermedad respiratoria, el brasilero confía en contraer matrimonio con ‘Cachaza’ el próximo año . Esto luego de que sus planes se hayan postergado debido a la pandemia.

“Sí me voy a casar con Carol. Tardé un poco, sí, me iba a casar este 2020, pero no pude por la pandemia. Me caso en 2021. Saliendo la vacuna, pongo la fecha de mi matrimonio”, manifestó.

Rafael Cardozo adelantó que este año le regalará el anillo de compromiso a Carol Reali y que la relación que tienen ambos no se basa en la monotonía.

Rafael Cardozo y 'Cachaza' llegando a un matrimonio. (Foto: GEC)

“Ella no se acostumbró a nada porque yo vengo innovando. Son nueve años que en verdad nos amamos y nos vamos a casar”, indicó.

