En conferencia de prensa sobre la final de Esto es Guerra, se le consultó a Rafael Cardozo si estaba al tanto de los difíciles momentos que está atravesando Stephanie Valenzuela en México. El brasileño comentó que son amigos, pero cuando se pueda, hablarán.

“Sí tengo una amistad con ella, pero hace tiempo no hablamos, he visto la foto donde se veía las marcas del golpe, lo que sé es lo mismo que ustedes. Sé que su pareja tuvo problemas de ese tipo con sus ex parejas, solo desearle mucha suerte. En su momento, conversaremos. De eso estoy seguro”, comentó el chico reality.

FINAL DE TEMPORADA DE ESTO ES GUERRA

Rafael Cardozo y Ducelia Echevarría se han convertido en la dupla más polémica dentro de EEG, y es que son bastante intensos a la hora de defender al equipo de Los Combatientes. Gracias a eso, se han ganado seguidores y detractores, quienes felicitan o le jalan las orejas por su comportamiento dentro del programa. Sin embargo, ambos se han puesto como objetivo conseguir que su equipo levante la copa de la Temporada 2020.

Como antesala al cierre de temporada, el lunes 09 de noviembre Guerreros y Combatientes serán protagonistas de La Gran Semifinal, programa que se emitirá desde las 6:50 p.m. por América Televisión.

Rafael Cardozo fue elegido nuevo capitán de los Combatientes. (Esto es Guerra /América)

“EEG es como un clásico de fútbol, no hay forma que no reneguemos cuando estoy en competencia. Ahí sí somos picones y renegones. Yo peleo cada punto. Por ejemplo: con Michelle Soifer cuando estamos en competencia sacamos lo mejor de nosotros para defender a nuestros equipos, pero detrás de cámaras nos llevamos súper bien. Hablamos todos los días. Es una amiga de casi ocho años, pero en competencia queremos ganar el punto”, dijo Rafael, quien la noche del último jueves reapareció en el programa EEG para incorporarse como capitán en el equipo rojo y verde y liderarlos durante la semifinal.

SUS HIJOS VEN EL PROGRAMA

Rafael y Ducelia contaron que sus respectivos hijos ven el programa EEG, pues les da oportunidad de desarrollar ese espíritu competitivo que se vive durante la competencia.

“A mí me encanta que mi hija vea el programa, hay todo tipo de ejemplo y mi hija a aprendido lo que se tiene que hacer, lo que no se debe, lo que le pareció bacán, y lo que no. Si creo que a veces en el momento que estamos compitiendo hay cosas en las que debemos hacer mea culpa. Pero no es nada grave, son cosas del momento”, explicó Cardozo.

“Mi hija tiene 5 años, pero me gusta que vea el programa. A ella le encanta verme ganar, verme luchar hasta el final por mi punto. Incluso me dice: ´mami que te vaya bien y que ganes todos tus puntos”, me hace la señal de la cruz y me da un besito. Cuando entre al programa, yo tenía un temperamento más fuerte, el cual he ido mejorando gracias a que deseo darle un buen ejemplo a mi pequeña", recalcó Ducelia, quien asegura que su rivalidad con Alejandra Baigorria sobre el producto de la calentura de la competencia.

¿AMOR A LA VISTA?

Por último, Rafael no descartó que entre Facundo González y Rosángela Espinoza se viva más que una amistad. Y es que sabe que la convivencia hace que muchos de sus compañeros se terminen enamorando.

