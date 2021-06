Rafael Cardozo contó este miércoles en el programa “Mujeres al Mando” que el movimiento telúrico de magnitud 6.0 que tuvo como epicentro la ciudad de Mala, en la provincia de Cañete y que también se sintió en Lima y Callao, lo dejó bastante muy asustado, pues en Brasil -su país natal- nunca había experimentado algo tan fuerte.

“Miedo, aun más nosotros que en Brasil no hay sismo, no hay temblor, no hay nada de esto”, dijo durante su presentación en “Mujeres al Mando”. Asimismo, el exchico reality contó cómo vivió este momento.

¿Dónde lo encontró el sismo a Rafael Cardozo?

“Yo estaba en el baño, Carol estaba durmiendo y nos agarró muy desprevenidos”, dijo el modelo brasileño, quien admitió que cometió un error al no hacer caso a las autoridades y no tener una mochila de emergencia lista.

“Mi primer error es que aun no tengo mi mochilita (de emergencia). Yo creo que ahora si me dio miedo”, indicó Rafael Cardozo a todos los televidentes, para luego anunciar que al llegar a su casa lo prepararía.

Asimismo, el brasileño siguió comentando los errores que cometieron él y su pareja ‘Cachaza’ durante el sismo. “Ella despertó con el temblor y de verdad perdida, estaba buscando su billetera, cosas que no eran necesarias”, sentenció.

