Rafael Cardozo rompió su silencio en ‘Estás en Todas’ sobre Carol Reali, popularmente conocida como Cachaza, tras el fin de su larga relación de más 10 años. El brasilero reconoció que cometió errores y contó que bajó de peso y se la pasó llorando.

“Cuando renuncié a EEG estaba terminando mi relación, entonces lo que menos me importaba era eso, estaba con la cabeza en otra cosa. (Bajé de eso) Uff, en esa época sí, estaba encerrado en mi casa, no salía para nada, tenía cámaras que me buscaban, que me perseguían ”, manifestó el exchico reality.

En una entrevista con Yaco Eskenazi, Cardozo reveló que estuvo varios días llorando llorando, sin embargo, reconoció que aprendió mucho de los errores de otras personas.

“ Yo aprendí del error de la gente, entonces estuve como 8 meses peleando, discusión y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando fue mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa y lloró conmigo, fue difícil para mí. Muy difícil ”, expresó.

