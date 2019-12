Su destreza y carisma en el escenario como vocalista de los “Nosequien y Los Nosecuantos” captaron la atención de ATV, un canal que en aquel entonces era nuevo en señal abierta. Pese a ello, desde ese momento Raúl Romero se apoderó de las pantallas haciendo suyo el horario de la tarde con programas como “R con erre”, “Habacilar”, entre otros, por más de 25 años.

Hoy, alejado de la televisión, pero con el mismo humor tan peculiar que lo caracteriza, el cantante trabaja en nuevas propuestas, no solo en el rubro musical, sino también busca ganarse el cariño de las nuevas generaciones con su libro infantil "Zooilógico".

¿Fue difícil renunciar a la rutina televisiva?

Se siente un vacío, pero también un llenado de lo que empiezas a tener. Hay incertidumbre porque no sabes cuanto de la televisión componía tu persona. En los primeros años pensaba que en algún momento iba a volver a la televisión, porque era lo que me correspondía, pensaba que era mi lugar y no es así.

¿Qué extrañas de esos tiempos en las pantallas?

A los ‘académicos’ y a mi equipo de producción, que a lo largo de los años aprendí a valorarlos. Pensaba que el éxito que tenía era por mis particularidades, pero era también por la gente que estaba detrás.

Lo que te caracterizaba en la conducción era la interacción que tenías con el público, eso ya no se ve ahora…

Es una desviación profesional que provenía de mi trabajo en la música. No miraba mucho a la cámara y eso hacía que interactuara más con el público. Después por el tema del ráting fue cambiando, no podía desviarme mucho; ahora, el formato impera.

¿Sientes que la esencia de tu programa fue cambiando con los años?

No tener el tiempo que yo quisiera a mi disposición si cambió mi forma de conducir. Antes se decía que se hacía todo por el rating, actualmente es todo por un like. ¿ Qué opinas al respecto? En mi caso siempre hay una confusión, juego con mi ridículo y no es para conseguir algo, yo hago eso porque me da la gana. En un futuro espero no dejar de ser yo por el ráting o un like.

¿Cómo es tu relación con las redes sociales?

Antes era cero, pero entendí que en ellas puedo brindar contenido mucho más libres, sin el visto bueno de nadie.

Tu nueva canción “La fiesta” fue creada con bases urbanas, ¿no tienes problema con ningún género?

Yo escojo el género que para mí una temática exige. Si sientes que amas la música, desnúdala de cualquier influencia de estilos. No es mi opción enamorarme del reggae o del rock y escuchar solo eso. No me considero rockero. Tengo una lista de reggaeton y lo voy hacer así la gente diga “ay, te quieres subir al carro".

Algunos artistas que no están de acuerdo con los imitadores de Yo soy, ¿cuál es tu postura?.

Lo veo como un homenaje. El problema no es el de lo imitadores, es de los promotores de eventos.

Cuentanos sobre “Zooilógico”...

Es una recopilación de adivinanzas que le hacía a mis hijos, creadas en la actividad de padre. La idea de hacer este libro nunca pasó por mi mente.

¿Qué opina tu familia al ver que ese juego con tus hijos se volvió un libro?

Están maravillados, pero a mí me parece un mal ejemplo para mis hijos. Las cosas hay que trabajarlas más. A mi me pasa esto de una manera fortuita; sin embargo, esto no me impide ver que el proceso de elaboración de un libro tiene que ser trascendental y trabajoso.

Perfil

Raúl Romero Salazar

Conductor y músico. Nació el 11 de marzo de 1961. En 1988 fundó el grupo “Nosequién y los Nosecuántos” que gozó de gran fama. En el 2011 culminó su programa “Habacilar” y en el 2014 empezó en la conducción de “Patriotas” hasta el 2016.