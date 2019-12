El exconductor de televisión Raúl Romero se refirió a ‘Esto es Guerra’ y ante la pregunta de que si se sienta a ver dicho programa de competencia, dijo que no le entretiene mucho, por lo que prefiere ver otro tipo de contenido. Sin embargo, resaltó que está bien hecho.

“No me gustan, no me entretienen mucho, están bien hechos. Creo que han cambiado su propuesta inicial, que era una propuesta bien dura. Siguen mezclando con el tema más interpersonal, pero creo que lo manejan de una manera más light, pero yo sentarme a ver ‘Esto es Guerra’, no, la verdad es que no, con absoluto respeto hacia ellos y hacia quienes lo ven que tienen otros gustos”, expresó en diálogo con Mónica Cabrejos en Capital TV.

El conocido popularmente como ‘cara de haba’ dijo que ve poca televisión y que si lo hace ve contenido que no suele dar en canales de señales abierta. “Me gusta ver muchos stand up comedy, ficción anglo, mucho fútbol europeo”, indicó.

Sobre un posible regreso a la televisión nacional, Raúl Romero aclaró esa duda que tienen sus seguidores, quienes crecieron viendo ‘Habacilar’.

“Lo veo muy remoto, no ocupa mucho de mi tiempo pensar qué hacer en televisión. Para comenzar, así les digo a los que en algún momento me llaman para hacer tele, tiene que ser una vez a la semana y grabado. No es algo que yo quiero hacer ahora y como no quiero hacerlo si lo hago tiene que ser de una manera determinada, con mis expectativas”, manifestó el exconductor de televisión.

Fuente: Capital TV