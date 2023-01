Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos en un estudio de grabación.

Tras la confirmación de su regreso a los escenarios, tres de los cinco integrantes de la banda mexicana, volvieron a sorprender a sus fanáticos.

Además de dos fotografías, los artistas compartieron un video en el que revelaron una reunión virtual con Maite Perroni, por lo que los rumores sobre el lanzamiento de nuevas canciones no se hicieron esperar.

“Quiero música nueva”, “No puedo esperar para verlos juntos y saber que esto va a ser común otra vez”, “Ya me estoy imaginando, los duetos de Christian y Dulce y Ucker y Dulce, no sé si estoy listo para escuchar y ver esta obra de arte”, son algunos comentarios que se leen en la publicación que compartió Dulce María a través de su cuenta de Instagram.

