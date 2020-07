La conductora de televisión, Rebeca Escribens aconsejó a Michelle Soifer irse del país para ser parte del reality mexicano ‘Guerreros 2020’ si la oportunidad se presenta.

“Tienes que ir para allá, tienes que irte, aprovecha. No tienes hijos, no tienes esposo… ¿no tiene novio? El ‘Principito’, pero él te puede esperar un ratito. No pierdas la oportunidad, si te llaman, vete nomas. Igual con Rosángela”, señaló Rebeca durante su secuencia en ‘América Espectáculos'.

Fiel a su estilo, la actriz de ‘Te volveré a encontrar’ no perdió el tiempo para bromear sobre la futura participación de ‘Michi’ y ‘Rous’ en el reality mexicano.

“Aunque ninguna de las dos compiten tan bien pero algo harán. Notas me van a dar, de todas maneras”, dijo entre risas la conductora.

Rebeca Escribens aconseja a Michelle Soifer