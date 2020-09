La conductora de ‘América Espectáculos’ Rebeca Escribens sorprendió esta mañana al revelar en broma que Jefferson Farfán le obsequió una pulsera. Esto lo dijo tras presentar un informe de televisión en el que Yahaira Plasencia posaba en una fotografía con una pulsera que le regaló la ‘Foquita’.

Tras finalizar el clip, Rebeca mostró una pulsera que tenía y puesta en la muñeca derecha .“¿Esta? Esta es la que te ha regalado también, ¿Yahaira? porque no eres la única eh", dijo

"Claro, me lo ha mandado evidentemente por delivery, no nos hemos visto, pero mira qué delicadeza, gracias Jefri, de verdad muchísimas gracias. Lo voy a convertir en varios aretitos y los vendo porque tú sabes que en estos tiempos hay que recursearse, pero muchísimas gracias. Pesa (la pulsera) se me cae la mano. Así que Yaha, lo siento, yo soy la otra”, explicó entre bromas Rebeca Escribens.

Foto: Instagram

Recordemos que hace unos días Yahaira Plasencia se mostró con una pulserita en su Instagram, la misma que muchos especulan que sería un regalo de Jefferson Farfán. La salsera confirmó en un post que se trata de la ‘pulsera del amor’.

