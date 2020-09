La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, envió un mensaje de aliento y palabras motivadoras a su colega Renzo Schuller, quien hace algunos días fue internado por fuertes dolores en la espalda. Ahora, el presentador de “América Hoy” tendrá que someterse a una intervención quirúrgica.

Durante la transmisión de su programa de espectáculos en América Televisión, Rebeca Escribens aprovechó un momento para enviar un conmovedor mensaje a Renzo Schuller.

“Tomar con humor los malos momentos es lo mejor que puedes hacer aunque cueste... Renzo es un experto del humor y yo sé que, en medio de lo que está pasando, va a salir de ello de todas maneras, el humor lo va a acompañar”, dijo Rebeca Escribens.

Rebca Escribens deseó pronta mejoría a Renzo Schuller. (América Espectáculos)

“Nosotros desde aquí con las buenas vibras y con toda la energía que te mereces, mi ‘Rencito’. Tranquilito nomás que la salud siempre es primero”, añadió la presentadora en América Espectáculos.

Recordemos que Renzo Schuller se ausentó del programa “América Hoy” a inicios de semana. Su compañera de conducción, Ethel Pozo, contó que había sido internado por fuertes dolores. Asimismo, el conductor reveló que se someterá a una delicada operación por una hernia en la espalda.

“Quería comentarles para que no se preocupen ni piensen cosas que no son. Me tienen que operar hoy por una hernia que me ha salido en la espalda. Lo quise tratar con terapia física, pero ha crecido demasiado. Ya venía con los dolores hace tiempo y está comprometiendo mucho el nervio. No podía mover ni el pie ni la pierna”, manifestó Renzo Schuller a través de un video en Instagram.

Renzo Schuller habla sobre su estado de salud tras ser internado en clínica

