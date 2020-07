La conductora de televisión Rebeca Escribens presentó a los televidentes de ‘Esto Es Guerra’ a Sofía, la mujer que trabaja en su casa y que la vio nacer, formando parte de su familia.

Resulta que la presentadora de América Espectáculos fue invitada, mediante videollamada, para que apoye a Rosángela Espinoza durante un juego de competencia y junto a ella apareció su hijo y una señora.

Gian Piero Díaz, conductor de ‘Esto Es Guerra’, le pidió a Rebeca Escribens que cuenta a las personas que la estaban viendo sobre su relación con Sofía.

“Son fanáticos del programa y están pendientes (...) Sofía es una persona que me vio nacer, es parte de nuestra familia y es fanática de Esto es Guerra, no saben cómo ha sufrido por no verlos”, expresó la conductora de televisión.

En la presentación, el hijo de Escribens agregó, con humor, que se conocen desde “que se creó”, lo que reafirma la buena relación que tiene la presentadora con Sofía dentro de su núcleo familiar.

Cabe mencionar que la sección del programa de entretenimiento, donde apareció Rebeca Escribens, forma parte de la interacción entre los competidores y figuras de televisión.

