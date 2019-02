Rebeca Escribens: revelan en vivo cómo lucía cuando solo tenía 18 años (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Rebeca Escribens estuvo como invitada en el programa En boca de todos y se sometió a una serie de preguntas como parte de la secuencia 'En jaque'.

Una de las interrogantes fue sobre cuál era el secreto mejor guardado de la conductora de televisión. “¿Es verdad que antes parecías la ‘hermana de Federico Salazar’?”, le preguntó Ricardo Rondón insinuando que Rebeca se habría sometido a una cirugía para perfilarse la nariz.

Incluso, el panelista del programa decidió revelar un video inédito donde se ve a la también actriz cuando solo tenía 18 años.

“Mira Rondón te voy a responder. Yo no tengo ningún problema en contar las cosas que una hace para verse bien porque quizás puedo ayudar a otra persona. La carita no me he tocado porque soy tan linda como mi mamá, lo que pasa es que en esa época era muy coneja y cuando te arreglas los dientes te cambia un poco la cara”, explicó la conductora de América Espectáculos.