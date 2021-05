En la edición del último martes de “Esto es Guerra”, Yaco Eskenazi dio una sorpresa a sus compañeros y a los televidentes luego de anunciar su retiro del reality en plena semifinal. Su anuncio vino después de que el Tribunal señalara que, tanto él como Mario Hart, debían empezar a competir todos los días.

Yaco Eskenazi explicó que debido a una lesión de rodilla no está en el nivel de sus compañeros. Además, otros proyectos, como la conducción de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y la grabación de una telenovela, le impiden seguir adelante en “Esto es Guerra”.

“Ustedes saben que, por más que yo sea león, hay cosas que tengo que respetar o no quiero hacer. Yo no puedo competir, en ‘Esto es Guerra’ entregué todo, me lesioné y no puedo competir, tengo compromisos, un rodaje, no tengo que exponerme a tener una lesión”, comentó.

La decisión del conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” fue aplaudida por Rebeca Escribens, quien en la reciente edición de su bloque “América Espectáculos” envió un mensaje a Yaco.

“Son tiempos difícil Yaco y creo que has tomado una buena decisión. Lo más importante siempre ha sido la salud, pero hoy más que nunca. Un besito Yaco, para la pancita de Natalie”, dijo la presentadora de televisión.

Reacción de Rebeca Escribens tras renuncia de Yaco Eskenazi a EGG

Por otro lado, tras la renuncia de Yaco Eskenazi a EEG, la banda del capitán a los “guerreros” pasó a Patricio Parodi. “No tengo ninguna duda de que está persona es la indicada para reemplazarme”, manifestó Yaco al darle su puesto a la pareja de Flavia Laos.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo y ‘Choca’ Mandros presentan la previa de ‘El artista del año’

Ethel Pozo y 'Choca' Mandros presentan la previa de ‘El artista del año’